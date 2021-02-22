Эффективность вакцины «Спутник лайт» проверят в Калининграде

Калининград, 22 февраля. Исследование вакцины «Спутник лайт» началось в Калининграде. Его проведут в центре Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

В настоящее время идет отбор добровольцев. Врачи берут у них анализы, делают тесты на коронавирус, а также выявляют наличие антител. Облегченный вариант вакцинирования подразумевает только один укол. В эксперименте могут принять участие граждане старше 18 лет. Планируется, что их будет 150 человек.

По мнению ученых, «Спутник лайт» защищает от коронавируса на 60%. Делать такую прививку предполагается в случаях, когда иммунную защиту потребуется сформировать максимально быстро.

«Очень бы хотелось помочь нашей российской науке. Я считаю, что российская медицина — лучшая медицина в мире <…> и если есть возможность получить защиту от этого коварного заболевания, я решила совместить одно с другим», — рассказала телеканалу ОТР доброволец Елена Четверкина.

Части из них сделают прививки 26 февраля. Результат вакцинации будет известен не ранее, чем через 180 дней.

Ранее ФАН сообщал, что вакцина «Спутник Лайт» была допущена к третьей фазе клинических исследований. Иммунитет после данного препарата формируется в течение трех недель и, по словам врачей, сохраняется на протяжении трех-четырех месяцев.