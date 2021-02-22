Калининградцы игнорируют предупреждения МЧС и катаются на льдинах

Калининград, 22 февраля. Местные жители смело выходят на разрушающийся прибрежный лед в Калининградской области и даже катаются на льдинах. Соответствующие видео попало в местный популярный паблик в социальных сетях.

В Зеленоградске, к примеру, побережье патрулируют сотрудники отдела ГО и ЧС местной администрации. Ледяной припай привлекает внимание горожан: они гуляют по нему и явно не боятся уплыть в открытое море. Спасатели рассекают пляж на квадроциклах и предупреждают об опасности, нарушителей прогоняют с заледеневшего моря. Ситуацию для ФАН прокомментировали в МЧС.

«Во всех муниципалитетах выход на лед запрещен. Сохраняются плюсовые температуры. Ночью бывает минус, температура скачет ниже нуля, выше нуля. В таких условиях лед меняет свою структуру, он опасный, появляются разломы. Это все нужно учитывать. А кататься на льдинах никогда, ни при каких условиях нельзя было», — рассказал корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Он заметил, что подобное поведение угрожает жизни. Ранее ФАН сообщал, что отец покатал свою дочку на оторвавшейся льдине и попал на видео. Местные жители потребовали, чтобы опека обратила внимание на его методы воспитания.