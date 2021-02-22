Отец покатал маленькую дочку на оторвавшейся льдине в Калининградской области

Калининград, 22 февраля. Местный житель покатал свою маленькую дочку на оторвавшейся льдине. Калининградцы сняли случившееся на видео.

Некоторые из них потребовали у опеки разобраться в ситуации. По мнению горожан, рисковать жизнью малышки подобным образом безрассудно.

«Опека куда смотрит?!», — возмутилась Оля Д. «Ладно опека. Родители куда смотрят? А, знаю. В счётчик лайков в Instagram», — сказал Андрей П. «Правительству надо было вместо 30 спасателей поставить одного снайпера с солью», — высказался о случившемся еще один местный житель.

Для ФАН произошедшее на Балтике прокомментировал юрист Глеб Подъяблонский. По его словам, в случае жалоб горожан отец может лишиться девочки.

«С правовой точки зрения надо разбираться в обстоятельствах. Насколько отец подвергал жизнь ребенка опасности? Оценивать это могут органы опеки и, соответственно, суд. Если поступит жалоба, и личность отца будет установлена, к нему домой приедут и проверят, в каких условиях ребенок живет, занимаются ли с ним, не был ли папа пьян, может, он хронический алкоголик и таким образом над ним издевается, ставит на льдину, отпихивает от берега и ржет. Некоторые родители по приколу о детей сигареты тушат и так далее. Опека должна разобраться», — сообщал юрист корреспонденту ФАН.

В региональном МЧС калининградцам еще раз напомнили, что в плюсовую температуру выход на прибрежный лед опасен. Гулять по нему запрещено во всех муниципалитетах Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что отец вывел дочку на улице в летнем платье и сандалиях поздней осенью. Мужчина пояснил, что позволил одеться ребенку легко исключительно в воспитательных целях.