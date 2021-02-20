Водитель маршрутки сбил шедших по обочине девочек в Калининградской области

Калининград, 20 февраля. Водитель маршрутки в Гурьевском районе сбил двух девочек-подростков, шедших по обочине. Дети уже доставлены в детскую областную больницу Калининграда, сообщают ФАН в пресс-службе ГИБДД.

«В 20 часов 40 минут по автодороге «подъезд к станции Голубево» в направлении поселка Голубево двигался автомобиль марки «ГАЗ» под управлением 59-летнего водителя, который совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2006 и 2007 года рождения, движущихся по краю проезжей части в попутном направлении транспортного средства. В результате ДТП девочки получили травмы», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе.

На месте событий ГИБДД были опрошены очевидцы, о чем также рассказали ФАН. Участники событий подробно описывают случившееся. По их словам, водитель даже не понял, как сбил детей.

«Когда повернулся, почувствовал, что меня что-то черкануло, услышал стук, повернулся и увидел, как девочки летели. Потом мы сами в канаву приземлились, я к водителю подбежал, он выходил из машины. Я сказал: «Вы двух девочек сбили». Он: «Как сбил? Я не видел!», — говорит местный житель.

Водитель маршрутки также высказал свою точку зрения. Он обвинил пострадавших подростков в изменчивости показаний и заявил, что на них была абсолютно черная одежда без светоотражающих элементов.

«Никаких светоотражающих курточек, они в черном. Ничего! Я то их видел! А они: «Мы туда шли, потом мы туда шли». Путаться начали. А потом видимо кто-то им что-то сказал, и они уже начали говорить, что шли мне навстречу», — говорит водитель представителям ДПС.

В ГИБДД Калининградской области напоминают, что движение вне населенного пункта в темное время суток без светоотражающих элементов строго запрещено. За прошедшие сутки сотрудниками ведомства было выявлено 4343 нарушения правил дорожного движения. 52 раза это сделали пешеходы, 8 водителей неправильно проезжали переходы, также задержано 7 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль пьяными повторно.

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