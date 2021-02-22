Откуда на улицах Калининграда появляются бездомные: история Дмитрия Холюто

Калининградец Дмитрий Холюто — лицо без определенного места жительства. Глядя на него, сложно поверить в его ночевки в подвале, но он бродяжничает уже не первый год. В чем причина несчатья местного жителя и кто помогает бездомным в Калининграде, выяснял корреспондент ФАН.

Калининградец Дмитрий Холюто оказался на улице после расставания с женой. Она ушла от него с маленькой дочкой и забрала с собой ключи от купленной на материнский капитал комнаты в коммунальной квартире. Мужчина замечает, что они просто поссорились. Так он и оказался в подвале.

«Поругался с женой, она уехала к матери жить. Отдельно. Я остался без ключей от квартиры, пришлось на улице. Были моменты, когда и в подъезде приходилось ночевать. Сейчас в подвале. Встретил парней, познакомился, и они предложили. Живем вдвоем, бывает, третий приходит еще. У нас одеяло есть, под ним нормально», — говорит корреспонденту ФАН Дмитрий.

Прийти жить к своим родителям он не может, потому что находится в ссоре с отцом, который не позволит ему остаться у себя. Калининградец никогда не завтракает и подрабатывает на расчистке снега, откликаясь на предложения благотворительной организации «Сила людей».

«Если есть работа, идем поработать. На придомовой территории убираем снег. Строительство. Оплата почасовая, ежедневная. В день получается заработать 1500–1700 рублей. После работы покупаем кушать, едим в супермаркете. Хлеб покупаем, какой-нибудь колбаски, лимонада там попить. Не сказал бы, что любим выпивать, но бывают моменты, когда выпиваем. Не без этого», — говорит он.

Снимать себе хостел Дмитрий не хочет, считает условия проживания в подобных местах некомфортными. Его смущает большое количество людей вокруг, которые могут, как он считает, украсть его вещи. В социальных учреждениях, по его мнению, собирается общество, находиться в котором ему не с руки.

«В комнате хостела по пять, по шесть человек живет. Там, где много людей, вещи оставлять свои не хочется. А постоянно их таскать с собой тоже не вариант… В доме ночного пребывания в Космодемьянске можно переночевать, но там контингент такой собирается... И пьют, и наркоманы», — говорит Дмитрий Холюто.

Снять себе квартиру и устроиться на хорошую работу бездомный не может. Он рассказывает, что недавно снимал комнату в коммуналке, но его попросили съехать оттуда, как только он лишился денег из-за обмана на работе. Законченного среднего образования он, по его словам, не имеет.

«Я водитель, удостоверение просрочено. Восстановить стоит тысяч тридцать, а без него на работу не берут. Квартиру снять нет возможности. Я работал на онкологическом центре, в последний месяц не заплатили. Я снимал комнату себе в коммуналке. Денег не стало, меня попросили. Работал на стройке, на рязанскую фирму «Гарант». Мне должны 20 тысяч рублей. Седьмого числа этого месяца должны были дать деньги. Не дали. На квартире мне на слово как-то не поверили, что я отдам попозже, пришлось идти в подвал», — говорит Дмитрий.

Как бездомный Дмитрий Холюто совершенно не выглядит. Отвечая на вопрос о том, как у него это получается, он улыбается и говорит, что ходит в центр дневного пребывания «Сила людей». Там у него есть возможность побриться, помыться, что-нибудь перекусить, попить чаю и посмотреть телевизор. Социальные учреждения постоянного пребывания для лиц без определенного места жительства он критикует, поскольку там, по его словам, приходится работать за проживание, тарелку каши и 500 рублей в неделю. Он говорит, что бродяжничает уже много лет, и вспоминает лето.

«Я годами скитался. На теплотрассе ночевал. Летом проще, конечно, в парке плед взял, пошел. Сейчас центр «Сила людей» спасает. Он до 5–6 работает, если успеваем, к ним туда приезжаем, чаю попьем, согреемся. Если не успеваем, уже сами все покупаем. В супермаркете умываемся», — сообщает Дмитрий Холюто.

Согласно информации, предоставленной ФАН министерством социальной политики Калининградской области, в осенне-зимний период бездомные имеют возможность получить помощь в «Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий». В регионе насчитывается более 90 спальных мест, в том числе:

– 80 койко-мест в отделении № 2, приём круглосуточный по адресу: г. Калининград,

ул. 2-я Алтайская д. 1. Телефон 8 (4012) 968-945; 8 921 109-03-93.

– 29 койко-мест в отделении № 1, приём с 8 до 17 часов по адресу: г. Калининград,

ул. Ялтинская, д. 67. Телефон 8 (4012) 557-288, телефон для справок: 8 (4012) 557-096;

– 28 койко-мест в отделении № 3, приём круглосуточный по адресу: г. Советск,

ул. Луначарского, д. 22-а. Телефон 8 (40161) 336-12.

В министерстве социальной политики уточняют, что в Центр социальной адаптации бездомные могут обратиться круглосуточно. Им предоставят временное проживание с оформлением регистрации по месту пребывания, окажут помощь в восстановлении документов, посодействуют в трудоустройстве, назначении пенсии, установлении группы инвалидности или же направят в дом-интернат при утрате способности к самообслуживанию в результате инвалидности.