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Калининградец прокатился на машине по тающему льду Куршского залива

Калининградец прокатился на машине по таящему льду Куршского залива

Калининград, 22 февраля. На Куршском заливе местный житель прокатился на машине по замерзшему льду и попал на видео. Оно попало в социальные сети, и запись посмотрели более 20 тысяч человек. 

Многие в Калининградской области уверены, что лед крепкий настолько, что не провалится даже под машиной, хоть в регионе уже второй день и стоит плюсовая температура. 

«Оттепель только два дня, еще неделю можно смело дубасить. Лед даже не потемнел и не рыхлый!»  — высказался о ситуации калининградец.

«Машина весит 500 кг, ну и что, что +8, это один только день! Лед еще очень крепкий! Там еще на танке можно ездить, не только на машине»,  — осудил автора записи еще один горожанин. 

Для ФАН происходящее прокомментировали в МЧС России по Калининградской области. Там считают, что поведение автомобилиста крайне неразумно. Он рискует своей жизнью.

«Гидромедцентр не рекомендует выходить на лед, потому что тепло. В устоявшиеся плюсовые температуры выход на лед опасен. Все муниципалитеты запретили это», — сказал ФАН пресс-секретарь МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Он также отметил, что нарушителей сейчас отлавливает и штрафует полиция. Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге на замерзшую поверхность воды вышли сотни фанатов зимней рыбалки. Ветреная и холодная погода любителей подводного лова не испугала.

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