Калининградец прокатился на машине по тающему льду Куршского залива

Калининград, 22 февраля. На Куршском заливе местный житель прокатился на машине по замерзшему льду и попал на видео. Оно попало в социальные сети, и запись посмотрели более 20 тысяч человек.

Многие в Калининградской области уверены, что лед крепкий настолько, что не провалится даже под машиной, хоть в регионе уже второй день и стоит плюсовая температура.

«Оттепель только два дня, еще неделю можно смело дубасить. Лед даже не потемнел и не рыхлый!» — высказался о ситуации калининградец. «Машина весит 500 кг, ну и что, что +8, это один только день! Лед еще очень крепкий! Там еще на танке можно ездить, не только на машине», — осудил автора записи еще один горожанин.

Для ФАН происходящее прокомментировали в МЧС России по Калининградской области. Там считают, что поведение автомобилиста крайне неразумно. Он рискует своей жизнью.

«Гидромедцентр не рекомендует выходить на лед, потому что тепло. В устоявшиеся плюсовые температуры выход на лед опасен. Все муниципалитеты запретили это», — сказал ФАН пресс-секретарь МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Он также отметил, что нарушителей сейчас отлавливает и штрафует полиция. Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге на замерзшую поверхность воды вышли сотни фанатов зимней рыбалки. Ветреная и холодная погода любителей подводного лова не испугала.