Калининградец испортил машину соседки из-за катания на санках в день рождения

Калининград, 20 февраля. 39-летний калининградец побил машину соседки из-за того, что она якобы мешала ему с друзьями кататься на санках в день рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества», сообщают ФАН в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Автомобиль женщины он повредил ногами. Так горожанин пытался заставить ее переставить машину. Перед этим он кидал снежки в окна квартиры автоледи, а его приятель, забравшись по трубе, стучал ей по стеклу.

Злоумышленник отмечал свой день рождения, поэтому, как и его друзья, находился в состоянии алкогольного опьянения. Владелица машины обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Участковые опросили всех участников инцидента, а также свидетелей и доставили подозреваемого в дежурную часть. Ведется расследование, а имениннику придется выплатить потерпевшей 38 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного им ущерба.

Ранее ФАН сообщал, что пьяный гражданин скинул сожительницу с лестницы в Тосно. Он сам позвонил в полицию и рассказал, что в его подъезде произошла драка.