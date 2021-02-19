Двух бывших сотрудников ГИБДД признали виновными во взяточничестве под Калининградом

Калининград, 19 февраля. Двум бывшим сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД регионального управления МВД вынесли обвинительный приговор в Калининградской области. Сотрудники ДПС признаны виновными в пяти эпизодах взяточничества.

Установлено, что недалеко от одной из заправок в поселке им. А. Космодемьянского они получили взятку в 20 тысяч рублей от нетрезвого водителя, который мог лишиться прав. Он сделал перевод на банковскую карту. В марте 2018 года один из обвиняемых инспекторов также взял более мелкую взятку в сумму 10 тысяч рублей от пьяного водителя грузового автомобиля.

По мнению следствия, с октября 2017 года по апрель 2018 года сотрудниками ДПС было совершено еще четыре подобных преступления. Помимо всего прочего, в преступной схеме также был задействован посредник, который получал до 10% от суммы взятки. Он сотрудничал со следствием и от ответственности освобожден.

Следователям регионального управления СКР удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств против бывших сотрудников ГИБДД, на основании которых вчера, 18 февраля 2021 года, Неманским городским судом оглашен обвинительный приговор. Подсудимым назначено наказание в виде 8 лет в исправительной колонии строгого режима без штрафа. Они лишены права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 4 года.