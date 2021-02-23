Калининградские рыбаки выходят на хрупкий лед ради ловли корюшки

Калининград, 23 февраля. Горожане толпами выходят на лед, чтобы поймать немного корюшки. Об этом сообщается в одном из популярных telegram-каналов.

«Пока в Зеленоградске люди пытаются не стать Умкой, в Ушаково все более брутально — там пошла корюшка. Как видите, много кого ее наличие очень привлекло», — пишут там.

На происходящее активно откликаются местные жители. Они считают подобное поведение безрассудным.

«Как всегда, никому нет дела до того, что вчера, например, было +10, и сегодня не меньше будет», — комментируют ситуацию они. «Ничего, рыба тоже должна есть», — шутят калининградцы.

В пресс-службе регионального МЧС ФАН сообщили, что выход на лед в плюсовую температуру крайне опасен. Подобное запрещено во всех муниципалитетах области.

«В устоявшиеся плюсовые температуры выход на лед угрожает жизни, но официальной информации о подобных происшествиях у меня нет», — сказал корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

Он также добавил, что выходящих на лед рыбаков штрафует полиция. Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде автомобилист выехал на лед прямо на машине. В Зеленоградске же горожане смело выходят на откалывающиеся куски ледяного припая. Один из них даже покатал на льдине свою дочку.