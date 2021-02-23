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Калининградские рыбаки выходят на хрупкий лед ради ловли корюшки

Калининградцы выходят на хрупкий лед ради ловли корюшки

Калининград, 23 февраля. Горожане толпами выходят на лед, чтобы поймать немного корюшки. Об этом сообщается в одном из популярных telegram-каналов.

«Пока в Зеленоградске люди пытаются не стать Умкой, в Ушаково все более брутально — там пошла корюшка. Как видите, много кого ее наличие очень привлекло», — пишут там. 

На происходящее активно откликаются местные жители. Они считают подобное поведение безрассудным. 

«Как всегда, никому нет дела до того, что вчера, например, было +10, и сегодня не меньше будет», — комментируют ситуацию они.

«Ничего, рыба тоже должна есть», — шутят калининградцы. 

Калининградцы выходят на хрупкий лед ради ловли корюшкиВ пресс-службе регионального МЧС ФАН сообщили, что выход на лед в плюсовую температуру крайне опасен. Подобное запрещено во всех муниципалитетах области. 

«В устоявшиеся плюсовые температуры выход на лед угрожает жизни, но официальной информации о подобных происшествиях у меня нет», — сказал корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов. 

Он также добавил, что выходящих на лед рыбаков штрафует полиция. Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде автомобилист выехал на лед прямо на машине. В Зеленоградске же горожане смело выходят на откалывающиеся куски ледяного припая. Один из них даже покатал на льдине свою дочку. 

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