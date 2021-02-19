Спасенный поисковиками 63-летний мужчина в Калининграде умер у больницы

Калининград, 19 февраля. Труп пожилого В.В. Ярославкина был обнаружен членами поисково-спасательного отряда «Запад» после долгой и кропотливой работы по спасению этого человека. Волонтеры с сожалением сообщают об этом в своей официальной группе.

«3 февраля 2021 года в 20:20 на горячую линию нашего отряда позвонила девушка. Она представилась Еленой и взволнованно рассказала, что около бывшего магазина «Аврора» на улице А. Невского нашла пожилого мужчину, который лежал в снегу. Он не мог подняться, а на улице был десятиградусный мороз», — рассказывают спасатели.

На помощь пенсионеру сразу же выехали представители отрядов Кристина «Буря» и Валера «РЭКС». К моменту их приезда он уже сидел на лестнице внутри местного магазина и ждал. У него был похмельный синдром и явные признаки проблем с памятью, что впоследствии сыграло роковую роль.

«Назвался Виктором Викторовичем Ярославским, сказал что ему 57 лет, живет в поселке Матросово Гурьевского района, на улице Центральной. Рассказал, что живет с мамой, которая работает в Сельпо. Виктор Викторович жаловался на плохое самочувствие, сказал, что днем ранее выпил. Он не помнил как оказался в магазине, а также потерял воспоминания о предыдущих двух днях. Виктор был очень слаб, все время повторял, что ему плохо. Мы вызвали скорую помощь. Около 20:50 приехала бригада. Фельдшер осмотрела мужчину, спросила, дойдет ли он сам. Дедушка не мог идти», — говорят волонтеры.

Тогда сотрудник скорой помощи взял пожилого человека за руку и повел в машину. Членов поисково-спасательного отряда «Запад» заверили, что у них в БСМП он проспится. Пожилому человеку оказали первую помощь и увезли в медицинское учреждение, а со стороны волонтеров начались поиски родственников Ярославкина.

«Доброволец отряда Гена с позывным «Герман» выехал в поселок Матросово, чтобы найти и предупредить родных Виктора Викторовича о том, что их родственник в больнице. Он прошёл по посёлку и искал хоть кого-то кто знает мужчину. Но все безрезультатно — такого человека никто в поселке не знал. Нас успокаивало лишь одно — найденный мужчина в больнице и его жизни ничто не угрожает…» — говорят в поисково-спасательном отряде «Запад».

Позднее выяснилось, что в больнице судьбой Ярославкина никто озабочен не был. Его отпустили из медучреждения, а он вместо того, чтобы отправиться по месту жительства, забился в пристройку в 500 метрах БСМП, где предположительно умер от холода. Волонтеры возмущены тем, что никто не контролирует перемещения таких людей и отпускает их на мороз. 14 февраля около 23:30 сотрудники полиции Ленинградского района сообщили, что нашли труп Ярославкина на пересечении улиц Чехова и Островского. В поисково-спасательном отряде «Запад» не понимают, почему Ярославкина не передали сотрудникам МВД.

«Цель этого поста — не обвинение медиков в бездействии. Мы прекрасно понимаем, какая сейчас загруженность у больниц. Но кто-то же должен отвечать за жизнь пациентов, поступающих в больницы с признаками потери памяти, даже если человек не имеет показаний для экстренной госпитализации! Назвавшийся Ярославским В.В. на самом деле оказался Ярославкиным В.В., ему не 57 лет, а 63 года. Проживал он не в Матросово, а в Сосновке. В Калининграде он был зарегистрирован на ул. Алтайской», — возмущаются в поисково-спасательном отряде «Запад».

Для ФАН ситуацию прокомментировали в правительстве Калининградской области. По словам пресс-секретаря Дмитрия Лыскова, о мужчине не сообщили в полицию, поскольку Ярославкин не выглядел беспомощным и назвал свой адрес. Оснований для его задержания не было. Врачам же за превышение должностных полномочий грозит статья.

«В медицинском учреждении не могут задержать человека, если на то нет медицинских оснований. Он изъявил желание идти домой. Официально любой человек может выйти из больницы когда хочет, исключая ситуации, если он болен чем-то социально опасным. Полицию медики уведомляют только в трех случаях: если к ним поступил пациент с признаками насильственных повреждений, огнестрельного или ножевого ранения, если пациент получил эти травмы в результате криминального происшествия и настаивает на разбирательстве, если человек поступил после ДТП в состоянии наркотического или алкогольного отравления», — рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий Лысков.

Волонтеры также потребовали содействия со стороны медучреждений во время поисков пропавших людей, особенно в таких ситуациях. По их словам, им не предоставляют персональные данные о пациентах. Отвечая на вопрос об этом, Дмитрий Лысков отметил, что таково федеральное законодательство России. Решить эту проблему на региональном уровне невозможно, а врач из-за раскрытия информации о пациенте может привлечь внимание прокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде не вернулся с прогулки семилетний ребенок. Тревогу забила его мама. Сообщается также о провале маленького мальчика под лед реки в этом же районе.