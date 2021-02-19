Калининград занял седьмое место в мировом рейтинге городов с лучшими отелями

Калининград, 19 февраля. Калининградская область попала в рейтинг городов с самыми лучшими отелями. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Согласно опросу, на первом месте шорт-листа находится Прага (7%). Далее по списку следуют гостиницы и апартаменты Сочи (5,5%), на третьей позиции красуется Дубай (5,2%). После идут Санкт-Петербург (4,9%), Барселона (3,8%) и Париж (3,4%). Калининград делит седьмое место с Римом и Будапештом (по 2,4%). Замыкают рейтинг самых лучших отелей Амстердам и Стамбул (по 2%), Тбилиси и Казань (по 1,7%), Лиссабон, Москва, Пхукет и Таллин (по 1,4%).

Ранее ФАН сообщал, что власти Калининграда потратят до 500 млн рублей на покупку современных трамваев. В инновационном низкопольном трамвае «Корсар», который приобретают для города, предусмотрено 29 мест.