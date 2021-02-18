Маленький ребенок провалился под лед в Калининградской области

Калининград, 18 февраля. Жителей областного города Немана шокировала новость о пропаже семилетнего мальчика. Предполагается, что он провалился под лед на одном из местных озер. Такая информация поступила от пограничников Литвы, которые якобы наблюдали произошедшее своими глазами и сообщили о случившемся русским коллегам, пишут в соцсетях.

Поисково-спасательные службы уже выехали на место. Пока их поиски не увенчались успехом. К слову, накануне из-за пропажи своего ребенка в полицию обратилась горожанка, сын которой не вернулся домой.

«Администрация Неманского городского округа вновь предупреждает, что выход на лед запрещен! У водных объектов установлены соответствующие знаки, не стоит их игнорировать – это опасно для жизни», — говорят в пресс-службе.

Поиски ребенка еще ведутся, сейчас к ним подключились водолазы и добровольцы. Ранее ФАН сообщал, в Немане исчез семилетний ребенок. Он пошел на прогулку.