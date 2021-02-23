Житель поселка Большевское в Калининградской области подаст в суд из-за лишения воды

Калининград, 23 февраля. Андрей Ефимов из областного поселка Большевское собирается подать в суд на администрацию Черняховского городского округа. Он живет в муниципальной квартире без питьевой воды, и чаша его терпения переполнена. Житель Калининградской области не может сделать дома влажную уборку, даже просто помыться.

«Роспотребнадзор, прокуратура Черняховска, прокуратура Калининграда, «Водоканал», все инстанции я прошел, везде идут отписки. Колодец есть, он исправно работал, пока карьер здесь не прошел и вода не ушла. Суть в том, что жилье это муниципальное, бабушка тут жила, и я вместе с ней в течение 50 лет. Я тут родился, вырос, но они не хотят абсолютно ничего делать! Исправно оплачиваю за социальный найм. Карьер здесь на Пушкарево. Полный беспредел получается. У соседки вода тоже ушла, а карьер также работает. Воды нету!» — жалуется ФАН Андрей Ефимов.

По договору социального найма государство предоставляет арендатору жилье в безвозмездное пользование, предполагается только оплата коммунальных услуг.

Андрей Ефимов мог бы выкопать колодец за свои деньги, но считает, что это должны сделать городские власти, поскольку квартира ему не принадлежит. В документах, которые он предоставил ФАН, арендатором жилья остается его покойная бабушка. По этой причине ему отказал, к примеру, Роспотребнадзор. Ситуация с водоснабжением не меняется даже после многочисленных обращений в администрацию, где заверяют, что проведут воду в Большевское, так что о ее отсутствии остается только сокрушаться.

«Бабушка прожила сколько лет здесь, ничего, палец о палец не стучали, ничего не делали. Как карьер прошел вокруг нашего дома, и у нас получился полуостров. Вот у меня тут первое озеро 10 метров от меня, второе 15, третье 20. Вокруг вода! Они добывали песок, обмывали, нарушили жилу. Вода ушла и все», — говорит житель Калининградской области.

Чтобы добыть для себя воды, Андрею Ефимову приходится рубить лунки. Также ему обещали воду привозить, но он говорит, что это мероприятие городские власти быстро свернули. Отказали ему в решении вопроса и в прокуратуре, поскольку он пользуется жильем по договору социального найма, а значит действие закона «О защите прав потребителей» на него не распространяется.

«В прокуратуре отвечают, что у нас нет водоснабжения. Но я же не прошу их трубу протянуть или что! Сделайте колодец, чтобы у меня был доступ к питьевой воде, чтобы я мог поставить котелок, чтобы у меня текла горячая вода. Я эти бутылки уже заколебался покупать! Для питьевых целей использую только ее, а по хозяйственным нуждам иду и рублю лунку, чтобы помыть мне посуду, извините, помыться самому. Я не могу даже подсоединить горячую воду, ничего не могу сделать. Они мне там «Подвоз воды осуществляется», все это ерунда. Никакого подвоза. Месяц или два повозили и плюнули, потому что далеко из Черняховска, 30 км получается», — сообщает ФАН Андрей Ефимов.

Житель Калининградской области намерен добиться справедливости и заставить власти обеспечить его водой. ФАН он рассказал, что уже обращается в суд. Говорит, что если не выиграет в черняховском, пойдет в калининградский, но добьется своего. Заставить администрацию Черняховска обеспечить себя питьевой водой для него — дело чести. Ситуацию для ФАН прокомментировал директор муниципального бюджетного учреждения «Свободнинское» Алексей Ковылкин. Он заявил, что не понимает упорства Андрея Ефимова, потому что его соседи давно оборудовали для себя питьевые колодцы самостоятельно.

«Поселок — это один хуторной дом. Ни у кого из жителей проблем не возникает, потому что они пользуются собственными колодцами, периодически обслуживают их. Колодец есть у него во дворе питьевой, он только не может быть на балансе «Водоканала». Его в свое время хотели поставить, но проблема в том, что он находится на придомовой территории, из-за чего этого сделать нельзя», — рассказал корреспонденту ФАН Ковылкин.

Он также пояснил, что из-за расположения колодца администрация Черняховска работ конкретно у его дома производить не может. Житель Большевского может получить колодец, но не ближе, чем в 50 метрах от своего участка.

«Вокруг этого дома озера. Есть санитарные зоны колодца, которые надо отступить. На строительство колодца должен объявляться конкурс администрацией, но тут такой еще вопрос. Устроит ли жителей колодец, который будет расположен не у дома, а в 50 метрах, по санитарным нормам? И это в лучшем случае. Колодец, который есть, находится на придомовой территории и является их собственностью. В том месте заново его установить никто не сможет, а он в 7 метрах!» — говорит корреспонденту ФАН Алексей Ковылкин.

По словам Андрея Ефимова, на восстановления колодца с питьевой водой ему нужно 50 тысяч рублей. Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде горожане обнаружили на себе первых клещей. Они боятся, что опасные насекомые уже проснулись.