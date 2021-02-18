Выделение детям-сиротам непригодного жилья обернулось уголовным делом в Калининграде

Калининград, 18 февраля. СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело о выделении детям-сиротам непригодного для проживания жилья на улице Молодежной поселка Долгоруково Багратионовского района. В составе преступления злоупотребление должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По мнению оперативников, в период с декабря 2016 по апрель 2017 годов агентством по имуществу Калининградской области было заключено 17 договоров найма жилых помещений с детьми-сиротами, которым выделили жилье в домах без магистрального газоснабжения и отопления, с плесенью на стенах и полах и частично обвалившимся гипсокартонным перекрытием.

«Проверка была начала после публикации в региональном СМИ. 17 детей-сирот получили жилье в домах с очень дорогим газом и дырками в потолках. Пострадавшие обратились за оглаской», — сказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь регионального Следственного комитета Наталья Гацко.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления, выясняется круг причастных к делу лиц. Ход разбирательства контролируется руководителем СУ СК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым лично.