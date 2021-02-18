Семилетний ребенок не вернулся с прогулки в Калининградской области

Калининград, 18 февраля. В областном городе Неман разыскивается семилетний Артем Пешехонов. Около 17:00 по местному времени он ушел из дома на улице Победы и пропал без вести, о чем сообщают в пресс-службе Следственного комитета России региона.

На вид мальчику 8-9 лет, рост 110-120 см. У него отсутствуют четыре передних зуба, не левой щеке шрам.

В момент пропажи ребенок был одет в шапку темно-синего цвета с белыми полосами, куртку черного цвета из кожзаменителя с прокладкой под овечью шерсть и трикотажный синий свитер с узором. Помимо всего прочего, на нем была хлопчатобумажная футболка зеленого цвета, темно-синие спортивные трикотажные штаны и болоньевые черные полусапожки с застежками-липучками.

Пресс-секретарь Следственного комитета России по Калининградской области Наталья Гацко рассказала ФАН, что Артем Пешехонов никогда раньше не уходил из дома и живет в благополучной семье.

«Он пошел гулять, не вернулся с прогулки, и мама забеспокоилась», — сообщили корреспонденту ФАН в СУ СК России по Калининградской области.

О каких-либо подозрительных знакомых пропавшего ребенка мама мальчика оперативникам также не говорила.

Всех располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетнего просят связаться с представителями СК России по телефонам 8 4012 558 765, 8 911 868 25 02 или 02.