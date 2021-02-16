Калининградцы возмутились заявлением немецкого консула насчет сноса Дома Советов

Москва, 16 февраля. Генеральный консул Германии Ханс Гюнтер Маттерна во время видеоконференции с губернатором Калиниградской области Антоном Алихановым поддержал инициативу главы региона по сносу одного из главных архитектурных символов Калининграда – Дома Советов.

Маттерн считает, что на месте некогда разрушенного орденского замка Кенигсберга нужно построить более красивое здание, чем так и не введенный в эксплуатацию Дом советов.

Представители ветеранских и общественных организаций жестко раскритиковали заявление генконсула ФРГ. По их мнению, вмешиваться в сложный внутриполитический вопрос дипломат просто не имеет права. Не сразу ясно, что именно имелось в виду обеспокоенными калининградцами, но серьезность своих намерений они подтвердили официальным обращением в региональную прокуратуру и Областную Думу.

«Просим ответить на вопрос: «Не является ли поведение генконсула ФРГ недопустимым для дипломата проявлением германизации населения Калининградской области и вмешательства во внутренние дела РФ?» – написано в письме инициативной группы.

Немецкий блогер Уве Нимайер, проживающий около 30 лет в Калининграде, также поддержал его жителей.

Нимайер сильно удивился поведению генконсула. По словам блогера, поведение консула недипломатично. Он считает, что поставить под сомнение красоту Дома Советов как минимум странно.

Сам Дом Советов много раз предлагалось превратить в офисный центр, пространство перед зданием — в городскую площадь с местами для отдыха, фанзоной для болельщиков и украсить фонтанами. Позднее в планах новых инвесторов было открытие в здании центра дизайна и IT, но и этот проект так и не был запущен. Здание заброшено вот уже 30 лет.

Как писал ранее ФАН, Антон Алиханов заявлял, что в наполовину снесенном самострое на площади Победы появится медицинский центр.