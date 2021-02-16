Девятилетний калининградец захотел накопить на ипотеку и стал фермером

В Калининградской области живет, возможно, один из самых молодых фермеров России. Мальчик выращивает куриц, чтобы помочь родителям взять в ипотеку собственный дом. Ребенок мечтает иметь собственную комнату, хоть пока ему и приходится довольствоваться углом в скромной однокомнатной квартире. Как и почему маленький Алик Гордюков решил увлечься сельским хозяйством, выяснял корреспондент ФАН.
— Сколько вам лет?
— Мне девять.
— Как вам пришла в голову идея с фермой?
— Мы выращивали курочек, которых нам дали, и появились трое. Мы их растили-растили, и появились трое. Птиц отдали, но дальше мне понравилось. Продолжил я выращивать их.
— Как у вас появились первые курицы?
— Подарили!
— Со временем ваше хозяйство разрослось?
— Да, они все, еще гуси, утки, кролики, перепела еще большие.
— А где вы их держите?
— В сарае на даче.
— Вам как-то помогают калининградцы?
— Переводят деньги на моих курочек, на еду, помогают их содержать.
— А много курочкам надо? Расскажите, сколько.
— Тысячи две-три в месяц хватает.
— А у вас уже получается продавать куриц, например?
— Так себе.
— Расскажите больше о своей мечте. О ферме.
— Моя мечта — это вырастить курочек и помочь родителям взять ипотеку. У нас пока ее нет, но я хочу помочь. Хочу себе дом и комнату свою.
— Вы хотите жить с родителями в деревне?
— Да.
— Какой вы хотите видеть вашу ферму?
— Как у всех, конечно, небольшую, чтобы все было.
— А что именно?
— Вода, еда, свет, сарайчик для курочек, для перепелов. И для кроликов, и для гусей.
— У ваших животных есть имена?
— Да, но сейчас их уже можно спутать.
— У вас есть любимцы?
— Это черная курочка. Ее зовут Фиси, она у нас красивая. Палета есть и Петрушка.
— Скажите, если не секрет, у вас сколько человек в семье?
— У нас шесть.
— А где вы живете?
— На Советском проспекте в однокомнатной квартире.
— А вы ходите в школу? Как учеба?
— Так себе! Сейчас тяжело бывает, мне пока что в тягость таблица умножения.
— А как вы думаете, эти знания вам в дальнейшем пригодятся для строительства собственной фермы?
— Да, они пригодятся. Я учусь с удовольствием.
— Вы не могли бы рассказать, как разводить кур.
— Могу рассказать. Для начала нужно купить инкубатор, все, что надо. Потом ждать, когда они вылупятся. Когда настанет день, нужно взять коробку, свет. Когда начнется вылаз, надо его из коробки убрать и положить в другую коробку, не трогать.
— У вас так получилось курицу вырастить и подвести к размножению.
— Терпение и труд все перетрут!
— А дача у вас далеко от дома?
— Не очень. Мы туда каждый день ездим, сейчас зима, холод. Конечно же привозим им кушать, воды теплой, варим все.
— Все животные на даче, дома никого не держите?
— Да. Все на даче.
— А вы думали в будущем основать не ферму, а может быть какую-то компанию?
— Нет пока что.
— У вас на страничке птенчик, расскажите о нем подробнее.
— Он вылупился, и я его положил в коробку. Он начал дышать. После этого я его положил в свою шапку, и он уснул. Я решил его назвать Ерик.
— Многие греют дома куриные яйца под лампой и ждут, когда вылупится птенчик. Вы как-то иначе действуете?
— Через инкубатор лучше!
— А в домашних условиях реально птенца из магазинного яйца вывести?
— Нет! Я просто не хочу пробовать, мало ли вдруг что произойдет.
— То есть вы никогда даже не пробовали?
— Нет и не буду.
— А откуда у вас яйца?
— Мы покупаем специальные яйца, все, чтобы куриц выращивать.
— Сколько вы хотите накопить денег на ипотеку?
— Очень много. Чтобы была целая гора. Не так уж, конечно, но была хотя бы.
— А это сколько?
— Примерно десять тысяч. Для начала.
— А сейчас у вас сколько?
— Потихоньку набираются. Всем птичкам на еду четыре тысячи получается. Откладывать не получается. На еду им только.
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