Девятилетний калининградец захотел накопить на ипотеку и стал фермером

В Калининградской области живет, возможно, один из самых молодых фермеров России. Мальчик выращивает куриц, чтобы помочь родителям взять в ипотеку собственный дом. Ребенок мечтает иметь собственную комнату, хоть пока ему и приходится довольствоваться углом в скромной однокомнатной квартире. Как и почему маленький Алик Гордюков решил увлечься сельским хозяйством, выяснял корреспондент ФАН.

— Сколько вам лет?

— Мне девять.

— Как вам пришла в голову идея с фермой?

— Мы выращивали курочек, которых нам дали, и появились трое. Мы их растили-растили, и появились трое. Птиц отдали, но дальше мне понравилось. Продолжил я выращивать их.

— Как у вас появились первые курицы?

— Подарили!

— Со временем ваше хозяйство разрослось?

— Да, они все, еще гуси, утки, кролики, перепела еще большие.

— А где вы их держите?

— В сарае на даче.

— Вам как-то помогают калининградцы?

— Переводят деньги на моих курочек, на еду, помогают их содержать.

— А много курочкам надо? Расскажите, сколько.

— Тысячи две-три в месяц хватает.

— А у вас уже получается продавать куриц, например?

— Так себе.

— Расскажите больше о своей мечте. О ферме.

— Моя мечта — это вырастить курочек и помочь родителям взять ипотеку. У нас пока ее нет, но я хочу помочь. Хочу себе дом и комнату свою.

— Вы хотите жить с родителями в деревне?

— Да.

— Какой вы хотите видеть вашу ферму?

— Как у всех, конечно, небольшую, чтобы все было.

— А что именно?

— Вода, еда, свет, сарайчик для курочек, для перепелов. И для кроликов, и для гусей.

— У ваших животных есть имена?

— Да, но сейчас их уже можно спутать.

— У вас есть любимцы?

— Это черная курочка. Ее зовут Фиси, она у нас красивая. Палета есть и Петрушка.

— Скажите, если не секрет, у вас сколько человек в семье?

— У нас шесть.

— А где вы живете?

— На Советском проспекте в однокомнатной квартире.

— А вы ходите в школу? Как учеба?

— Так себе! Сейчас тяжело бывает, мне пока что в тягость таблица умножения.

— А как вы думаете, эти знания вам в дальнейшем пригодятся для строительства собственной фермы?

— Да, они пригодятся. Я учусь с удовольствием.

— Вы не могли бы рассказать, как разводить кур.

— Могу рассказать. Для начала нужно купить инкубатор, все, что надо. Потом ждать, когда они вылупятся. Когда настанет день, нужно взять коробку, свет. Когда начнется вылаз, надо его из коробки убрать и положить в другую коробку, не трогать.

— У вас так получилось курицу вырастить и подвести к размножению.

— Терпение и труд все перетрут!

— А дача у вас далеко от дома?

— Не очень. Мы туда каждый день ездим, сейчас зима, холод. Конечно же привозим им кушать, воды теплой, варим все.

— Все животные на даче, дома никого не держите?

— Да. Все на даче.

— А вы думали в будущем основать не ферму, а может быть какую-то компанию?

— Нет пока что.

— У вас на страничке птенчик, расскажите о нем подробнее.

— Он вылупился, и я его положил в коробку. Он начал дышать. После этого я его положил в свою шапку, и он уснул. Я решил его назвать Ерик.

— Многие греют дома куриные яйца под лампой и ждут, когда вылупится птенчик. Вы как-то иначе действуете?

— Через инкубатор лучше!

— А в домашних условиях реально птенца из магазинного яйца вывести?

— Нет! Я просто не хочу пробовать, мало ли вдруг что произойдет.

— То есть вы никогда даже не пробовали?

— Нет и не буду.

— А откуда у вас яйца?

— Мы покупаем специальные яйца, все, чтобы куриц выращивать.

— Сколько вы хотите накопить денег на ипотеку?

— Очень много. Чтобы была целая гора. Не так уж, конечно, но была хотя бы.

— А это сколько?

— Примерно десять тысяч. Для начала.

— А сейчас у вас сколько?

— Потихоньку набираются. Всем птичкам на еду четыре тысячи получается. Откладывать не получается. На еду им только.

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