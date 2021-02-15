Антон Алиханов: В центре Калининграда на месте самостроя появится частный медцентр

Калининград, 15 февраля. В наполовину снесенном самострое на площади Победы появится медцентр. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал в своем Instagram. Здание снесли по требованию властей до «состояния, в котором был получен объект».

«Владельцы собираются организовать частный медицинский центр», — написал Антон Алиханов в социальной сети.

Переделать самострой в центре города в «здание амбулаторно-поликлинического обслуживания» с подземной автостоянкой разрешили региональные власти. Площадь объекта составит 2680 квадратных метров.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Калининградской области дал поручение мэрии вернуть безлимитное количество поездок на общественном транспорте льготной категории граждан. Он заявил, что не даст обижать пенсионеров, которые своим жизненным путем заслужили правильного отношения и поддержки.