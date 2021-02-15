Калининградцев призывают становиться донорами костного мозга

Калининград, 15 февраля. Горожан призывают помочь детям, болеющих лейкозом, пластической анемией и другими формами рака. Спасением для них может стать только трансплантация костного мозга, о чем сообщается на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram.

Ежегодно примерно 5 тыс. человек нуждаются в трансплантации костного мозга в России, но не каждый находит своего донора.

«Существует много мифов о том, что донором костного мозга стать сложно, страшно и опасно. Но это не так!» — сказано в посте.

Чтобы развеять мифы о донорства костного мозга, в регионе проводятся Дни балтийского донора. С 15 по 22 февраля их организует центр «Верю в чудо» при поддержке Национального регистра доноров костного мозга Васи Перевощикова, Русфонда и станции переливания крови Калининградской области. Все калининградцы в возрасте от 18 до 45 лет без хронических заболеваний и весом более 50 кг могут спасти чью-то жизнь.

Ранее ФАН сообщал, что донорами крови за январь стали 600 москвичей. Они помогли почти 1602 взрослым или 3200 маленьким пациентам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.