Калининградцы проваливаются под воду на заснеженном Балтийском море

Калининград, 14 февраля. Горожане предостерегают друг друга от опасностей, подстерегающих на хрупком льду Балтийского моря. Не так давно недалеко от берега двое человек оказались в воде. Берег Балтики оказался запорошен снегом и выглядит привлекательно для желающих прогуляться.

«Напишите людям, чтобы не ходили по снегу, это опасно. Только что при нас мужчина и женщина провалились, еле вытащили их», — сообщает местная жительница в социальных сетях.

Произошедшее калининградцы описали подробно. Они отмечают, что прийти на помощь пострадавшим было некому.

«Мы были при этом, женщина сразу упала на спину и отползла от полыньи, мужчина провалился по пояс и пополз назад, никто их не спасал, льда нет, а есть шуга. Пошлепали к машине, прогулка закончилась, не начавшись», — рассказала Ольга Е.

Нечто подобное случилось и с другими калининградцами. Некоторые из них провалились в воду по колено.

«Ой да, и я там! Кое-как выбралась. Снегу полные ботинки, пришлось снимать и вытряхивать снег. Но зато классно, стоишь, а буквально в метре от тебя густое-густое море. Как говорится, запретный плод сладок. Ну и что, что я провалилась по колено, зато постояла и посмотрела на это чудо, такое было только зимой 2010 года», — пишет Ольга М.

Как удалось выяснить ФАН, происшествия на льду Балтики никак не регистрируются. Провалившиеся под лед не звонят, например, в МЧС, но правила поведения в экстремальных ситуациях, подобных этой, устанавливаются местными властями.

«У нас таких не зарегистрировано случаев, к нам не обращались. Правительство выпустило постановление, в котором прописано, когда можно выходить на лед, а когда нельзя. Действующее законодательство никуда не девается», — сказал корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы МЧС России Алексей Баранов.

Как спасти провалившегося под лед человека, объясняют в администрации региона. Там рекомендуется действовать быстро, решительно, но предельно осторожно. От тонущего следует отойти на 3-4 метра, а потом подать ему конец веревки, длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки или нечто подобное.

«Если ничего этого нет, в сложной ситуации можно нескольким людям лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему. Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться перекрывать как можно большую площадь льда, расставляя в стороны руки и ноги, и ни в коем случае не создавать точечной нагрузки, упираясь в него локтями или коленями. Если спасающий действует в одиночку без специальных средств, то приближаться к провалившемуся под лед человеку целесообразней ползком ногами вперед, втыкая в поверхность льда острые предметы», — говорят в администрации.

После того как пострадавший ухватится за ногу или за поданную ему веревку, надо, опираясь на импровизированные ледорубы, отползти от полыньи. Извлеченного из воды человека следует как следует согреть.

Ранее ФАН сообщал, что машина семьи с детьми провалилась под лед Байкала. Выходить на поверхность озера стала опасно.