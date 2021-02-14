Калининградский школьник обматерил мать после попытки защитить его в драке

Калининград, 14 января. В областном городе Пионерске дети местных жителей подрались у школы. Одному из подростков пришла на помощь мать, но ребенок этого не оценил. Он обложил женщину трехступенчатым матом и попал на видео, которое выложили в один из местных популярных пабликов.

На записи происходит следующее.

— Ваш сын! Как он мою маму обзывал, так он и получит! — Да маму твою знать никто не знает!

Далее ребенок замахивается портфелем и нецензурно выражается в отношении взрослого. В ответ его обвиняют в неуравновешенности.

— Неадекватный! Лечиться!

После школьник называет мать женщиной легкого поведения и предпринимает попытку ударить находящуюся рядом калининградку.

Ситуацию прокомментировали в областном УМВД. Выяснилось, что на место событий в Калининградскую область выезжала полиция.

«Сегодня в Пионерском произошел конфликт между несовершеннолетними, один из которых проходит индивидуальное обучение. Выезжали сотрудники полиции. Родители участников конфликта написали друг на друга заявления. Проводится проверка по результатам которой будет вынесено решение», — рассказали журналистам в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что за драку третьеклассниц в Саратове перед судом ответит директор. Он обвиняется в нарушении прав и свобод обучающихся.