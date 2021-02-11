Число заразившихся коронавирусом в Калининградской области приблизилось к 26 тысячам

Калининград, 11 февраля. За последние сутки зарегистрировано 162 факта инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 133 в структуре ОРВИ, 21 на фоне пневмонии, 8 бессимптомных. С начала пандемии в регионе обнаружено 25996 случаев заражения.

Среди заболевших оказалось:

— 64 пенсионера;

— два медика;

— три служащих банка;

— пять работников промышленности;

— семь сотрудников образовательных учреждений;

— двое трудящихся на транспортных предприятиях, в том числе водители;

— шесть продавцов и официантов;

— занятый на пищевом производстве;

— три кадра сектора ЖКХ;

— работник сельского хозяйства;

— сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

— охранник;

— служащий гостиницы;

— 24 индивидуальных предпринимателя и др.;

— десять школьников;

— ребёнок пяти лет;

— трое студентов;

— 27 неработающих.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 11 февраля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 534 403 человека, из них выявлено 25 996 случаев заражения. 23 323 человека выздоровели, умерли 233. В Калининградской области остаются под медицинским наблюдением 9 437 человек.