Число заразившихся коронавирусом в Калининградской области приблизилось к 26 тысячам

Калининград, 11 февраля. За последние сутки зарегистрировано 162 факта инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 133 в структуре ОРВИ, 21 на фоне пневмонии, 8 бессимптомных. С начала пандемии в регионе обнаружено 25996 случаев заражения.
Среди заболевших оказалось:
— 64 пенсионера;
— два медика;
— три служащих банка;
— пять работников промышленности;
— семь сотрудников образовательных учреждений;
— двое трудящихся на транспортных предприятиях, в том числе водители;
— шесть продавцов и официантов;
— занятый на пищевом производстве;
— три кадра сектора ЖКХ;
— работник сельского хозяйства;
— сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
— охранник;
— служащий гостиницы;
— 24 индивидуальных предпринимателя и др.;
— десять школьников;
— ребёнок пяти лет;
— трое студентов;
— 27 неработающих.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 11 февраля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 534 403 человека, из них выявлено 25 996 случаев заражения. 23 323 человека выздоровели, умерли 233. В Калининградской области остаются под медицинским наблюдением 9 437 человек.