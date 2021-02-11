Калининградцы возмущены сорокаминутным ожиданием автобусов на морозе после 21:00

Калининград, 11 февраля. Горожане жалуются на невозможность уехать на автобусе домой после 21:00. По их словам, пассажирский транспорт поздним вечером ходит настолько редко, что приходится ждать его на остановке по 40 минут в страшный мороз. Согласно сайту Gismeteo, температура в регионе снизилась до -18 градусов.

Калининградка рассказала корреспонденту ФАН, что каждый день ездит с одной и той же остановки. Мерзнуть на улице в ожидании автобуса она вынуждена уже месяц.

«Еду с остановки Зеленая на автобусе или №25 или №4 в сторону улицы Колхозная-Герцена. После 21:00 «Четверка» сходит с линии, а №25 не дождаться. Я не понимаю, люди что, все до восьми работают?» — возмущается она.

ФАН связался с директором компании-перевозчика ООО «Вест Лайн», ответственным за маршруты №4 и №25. Он утверждает, что ждать два эти автобуса одновременно невозможно, поскольку они приходят на разные, находящиеся в 150 метрах друг от друга остановки.

«Улица Зеленая выходит на улицу Горького, «Четверка» поворачивает направо, и у нее с правой стороны остановка через 50 метров, чтобы доехать на Северную гору, на Колхозную улицу. А маршрут №25 идет из центра города ей навстречу, и остановка находится в 150 метрах на другой стороне улицы. И как вот стоять ждать? Я жду на одной стороне улицы, а №25 идет по другой стороне и остановка через 150 метров. Физически добежать, успеть невозможно. Или наоборот она ждет №25 на той стороне, а «Четверка» поворачивает на другой. «Четверка» повернет в другую сторону, а она не добежит», — сообщил корреспонденту ФАН директор компании «Вест Лайн» Сергей Макаров.

Кроме того, он заявил, что после 20:00 все автобусы в Калининграде частично отправляются на стоянки, а это значит, что время их ожидания естественно увеличивается.

«После 21:00… Маршрут «Четыре», у них интервал 20 минут, после 20 часов у нас происходит сход. Через одну машину все поехали в гараж, а через одну машину поехали еще делать один круг. То есть физически следующий автобус после 20 часов придет через 40 минут, так и есть. №25 чуть-чуть пораньше, через 30 минут они начинают ходить после 20 часов. У нас выданы расписания. После 20 часов пассажиропоток в разы снижается, зачем зря гонять транспорт», — говорит он.

Ранее ФАН сообщал, что сервис «Транспорт по требованию» запустят в городе Москва. Он дает возможность пассажирам организовывать персонализированные перевозки.