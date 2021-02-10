Пенсионерка в Калининграде сгорела в собственной постели

Калининград, 10 января. Одинокая 76-летняя пенсионерка сгорела ночью в Калининграде. Пожар произошел рано утром в Партизанском переулке. Загорелась постель, и несмотря на то, что огонь охватил всего два квадратных метра, женщина погибла.

«По предварительным данным причиной возгорания является неосторожность при курении. Скорее всего женщина погибла от отравления продуктами горения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, причину возгорания позволит установить пожарно-техническая экспертиза», — рассказала в беседе с журналистами пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Наталья Гацко.

Других пострадавших от пожара нет. МЧС эвакуировало 15 человек.

Ранее ФАН сообщал, что жертвами пожаров в Мордовии стало двое пенсионеров. В январе при аналогичных обстоятельствах в этой же местности погибло пятеро человек.