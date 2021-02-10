Банде калининградских наркодилеров грозит 20 лет тюрьмы

Калининград, 10 февраля. Следственной частью регионального УМВД России завершено уголовное дело в отношении трех местных жителей по ч. 3 ст. 30 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств организованный группой в крупном размере», а также «Покушение на преступление». Преступников задержали сотрудники 1-го отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и борьбе с незаконным оборотом наркотиков синтетических видов управления наркоконтроля региона.

Торговал наркотиками в городе 27-летний калининградец. Он распространял запрещенные вещества с помощью Интернета. Двое его друзей делали в городе закладки: они приклеивали пакеты с наркотиками веществами на магниты в металлические изделия, в том числе бутылки из-под пива.

Прокуратура утвердила в отношении их обвинительный приговор. Дело уже направлено в Центральный районный суд Калининграда. Максимальное наказание за преступление по ст. 228. 1 УК РФ — 20 лет.