Огромная змея заползла в калининградскую квартиру и напугала ее жителей

Калининград, 10 января. Жители квартиры дома по улице генерала Павлова в Калининграде обнаружили у себя в ванной 80-сантиметровую змею. Как сообщается на странице региональной системы 112 «ВКонтакте», неожиданная находка не на шутку перепугала домочадцев.

«Прибыв на место, спасатели увидели перепуганных граждан и восьмидесятисантиметровую змею коричневого цвета. Как животное попало в квартиру, неизвестно, предположительно через подвал», — говорят в пресс-службе.

Поместить змею пришлось в управление городского хозяйства и чрезвычайных ситуаций, о чем рассказали в администрации Калининграда.

«В нашем ГО и ЧС, как известно, работают лучшие заклинатели змей в городе, поэтому рептилию решили пригреть в пункте постоянной дислокации калининградских спасателей, пока решается вопрос ее экстрадиции в зоопарк», — говорится на странице мэрии в Facebook.

Там надеются, что делающие вернуть рептилию домой найдутся. Предполагается, что она домашняя, хоть и довольно опасна.

«Очевидно же, что раньше змея жила в квартире, но по неизвестным причинам сбежала. Серпентологов у нас нет, но на первый обывательский взгляд это одна из разновидностей полоза. Змея хоть и не ядовитая, но укусить может больно, до отека и кровоизлияния», — сообщают представители властей в социальной сети.

ФАН выяснил, что в калининградском зоопарке ничего о судьбе рептилии с улицы Павлова не знают. Вольер ей не готовится.

«К нам никакой змеи не везут 100%. На сегодняшний день у нас такая информация. Никого мы не берем, заместитель директора по зооветчасти такими данными не располагает», — рассказала корреспонденту ФАН специалист отдела маркетинга зоопарка Мария Сальникова.

За змеей в городское управление по делам ГО И ЧС приехала хозяйка. К ней не было применено никаких штрафных санкций, пресмыкающееся она забрала.

Ранее ФАН сообщал, что жители Крыма обнаружили огромное змеиное гнездо. По их словам, в нем было около 20 рептилий.