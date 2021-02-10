Калининград, 10 февраля. Впервые за много лет замерз берег Балтийского моря. Об этом сообщают жители в социальных сетях. По их словам, в области такого не происходило около 10 лет.

«В 2002 тоже было очень снежно. Море замерзло метров на 100. Фотоаппарат грела за пазухой и бегала от бара к бару в Светлогорске», — рассказывает Наталья Б.

«В 2011 году видела такое. Гуляли по льду, тоже, кстати, в Пионерске», — пишет Николай В.

Сообщается, что море замерзло в областном курортном городе Пионерске и в Зеленоградске. В некоторых местах лед стал блинчатым.

«Балтика замерзает», — содрогаются жители.

В ФОБОС заледенение моря связали с резким похолоданием на Западе России, а также объяснили появление «блинов».

«На Западе нашей страны, как и на всей русской равнине, серьезно похолодало, и, надо сказать, в Калининградской области сегодня воздух остывал даже до -20 градусов, в прибрежных районах колебался от -10 до -13. Естественно, охлаждение приземного слоя воздуха не могло не сказаться на поверхностном слое воды. Соленость Балтийского моря крайне низкая, порядка 9 промилле. Вода при таких температурах замерзает, и как правило чем меньше соленость, тем выше температура замерзания. Абсолютно пресная вода становится льдом при температурах от 0 до -4, на Балтике температуры в -9 градусов достаточно для того, чтобы молекулярная решетка воды начала кристаллизироваться. А кристаллы льда, сцепляясь между собой, образуют так называемые блины», — рассказала корреспонденту ФАН Елена Волосюк, ведущий специалист центра ФОБОС.

По словам эксперта, рассчитывать на потепление в Калининградской области не стоит. Вторжение арктического воздуха продолжится, а температурный режим в регионе будет отставать от средних многолетних значений.

Ранее ФАН сообщал, что из-за сильных морозов в Калининграде увеличилось число ДТП. Жители выкладывают в социальные сети фото многочисленных аварий.