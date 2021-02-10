Новые женихи для «страшно красивой» Аленки могут появиться в Калининграде

В Калининграде местный житель Роман Киселев смастерил из металла Халка и назвал его женихом для Аленки из Нововоронежа. Массивная фигура гиганта вызвала ажиотаж в социальных сетях. Корреспондент ФАН встретился со «скульптором» и узнал, почему его супергерой так завораживающе улыбается.

— Почему вы начали делать скульптуры из металла?

— Появилось время, просто для себя открыл хобби. Начал с маленьких проектов: автомобили, животные разные. Постепенно меня это затянуло, и стало нравиться, особенно меня подстегивала реакция людей, которые видели мои работы изначально. Потом я уже пришел к данному проекту, к Халку. Я думаю, что подобное любят многие, и взрослые, и дети. Персонаж большой, и я решил сваять его из металла. Готовил больше года, изначально сделал голову. Она у меня лежала 12 месяцев в цеху. Я морально собирался, не хватало времени, а потом уже созрел и решил: «Пора браться». И взялся. Четыре месяца, и появился на свет прекрасный товарищ, который впечатляет много людей. Все восторге, конечно, от этой работы. Я сам такого не ожидал, но факт есть факт, получилось прикольно.

— Он специально сделан с такой улыбкой или просто так вышло?

— Не то чтобы у него улыбка, у него дерзкая такая эмоция на лице. Получилось так, как получилось. В фильме он тоже герой-победитель.

— Изначально у вас автосервис, вы ремонтом занимаетесь?

— Авторемонт, да.

— Для себя украшаете пространство фигурами?

— В целом да, я еще председатель гаражного общества и естественно борюсь за то, чтобы был порядок. Люблю создавать красоту на радость глазу. Люди приходят с детьми, интересно. Смотришь на это и заряжаешься на какие-то дальнейшие действия в плане искусства. Нравится, когда они радуются, улыбаются.

— У вас на входе скелет, как вы его делали?

— Его я начал с головы, это двигатель от холодильника. Захотелось создать что-то креативное. Всем нравится, как он их встречает на въезде в общество. Он просто скелетон. У меня целая выставка: мыши, машины.

— Опишите процесс создания фигур.

— Я варю из металла, использую запчасти. В целом мне нравится. Чтобы было более реалистично, применяешь, конечно, для создания сварочный полуавтомат, гвозди. Все идет в ход.

— Сколько времени уходит на то, чтобы создать, к примеру, мышь из железа?

— На эту мышку ушло меньше дня. Быстро у меня получилось. Пчела тоже. Кощея на байке делал в течение недели, что-то добавлял, получилось шедеврально.

— Расскажите побольше о себе.

— Я по жизни трудоголик, не люблю сидеть на месте, постоянно что-то делаю, или дома, или на работе. Постоянно в движении. Порой мало, конечно, семье уделяю времени. Они меня понимают, что я выбрал такой путь. Мне это нравится, может быть в будущем это все превратится во что-то большее, будет приносить больше удовольствия.

— Как вы пришли к тому, чтобы стать автомехаником?

— Я приехал из области в Калининград, ну как-то так получилось, да. Я учился на автомеханика на самом деле, у меня есть диплом, но я даже не планировал стать автомехаником. Я приехал, стал искать работу и меня знакомый взял в сервис. Работал там три месяца бесплатно, стажировался, а потом так вот пошло… Сначала занимался двигателями, ремонтом, а потом пошел кузовной ремонт. Двигаемся в таком направлении.

— Вы любите комиксы?

— На самом деле да, в интернете у меня есть страничка, где я просматриваю персонажей. В будущем я буду создавать что-то такое из металла, интересно на самом деле.

— А кроме Халка кого еще для Аленки планируете сваять?

— Есть картинки, которые хочется воплотить в реальность. Сказочные, к примеру, волк из «Ну, погоди!» Халк — это дерзко, я не говорю, что он злой персонаж, но хочется что-нибудь позитивное, ржачное, интересное, смешное.

— А помимо волка какие фигуры могут у вас появиться?

— Пегаса большого можно сделать, наполовину конь, наполовину человек. Это интересно. Смеющегося мужчину с фотоаппаратом, есть у меня наброски.

Ранее ФАН сообщал, что высота Халка составляет два метра 20 сантиметров, а вес – 170 кг. Все появившиеся радом с ним фигуры объединят в одну композицию. Роман Киселев планирует открыть музей. Вход в него будет стоить не более 100 рублей.