Бизнес в Калининграде ищет способ отменить ранее введенные таможенные пошлины на сахар

Калининград, 3 февраля. Остановить рост цен на сахар в Калининградской области можно с помощью отмены таможенных пошлин, введенных 1 января 2020 года. Об этом заявил глава региональной торгово-промышленной палаты Феликс Лапин на заседании профильного комитета.

«Я понимаю, что мы вводили пошлины, когда у нас было перепроизводство сахара и цена падала. Сейчас оказывается, что у нас перепроизводства нет, и, может быть, сейчас есть политический шанс вернуть сахар в режим беспошлинного ввоза. Это было бы решение», — сказал Лапин корреспонденту издания «Новый Калининград».

Начальник департамента развития предпринимательства и торговли областного министерства экономики Илья Татьянин, представляющий областное правительство на заседании, заявил, что в регионе отработают этот вопрос, но пообещать ничего не смог, поскольку позиция Минсельхоза Российской Федерации по этому вопросу отрицательная.

Напомним, до введения пошлин калининградские предприниматели могли закупать дешевый сахар в Европе, с 1 января 2020 года они лишены этой возможности. После введения госрегулирования цен сахар и масло в регионе стали дешевле, но несущественно.

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