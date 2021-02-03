Жители курортного города в Калининградской области калечатся на скользких дорогах

Калининград, 3 февраля. Местная жительница упала на скользкой дороге в Светлогорске и ударилась головой. Ее сфотографировали и написали о произошедшем в социальных сетях.

«Услышала звук удара головы об лед напротив «Маленькой Венеции». Как у нее только черепушка не раскололась? Почему не посыпано, а?», — сообщается в одном из популярных пабликов.

Горожане не оставили этот пост без внимания. Они уверены: пострадавшей стоит подать иск.

«К врачу и в суд на ответственного по уборке этой территории! Пару лет назад напарница так у подъезда поскользнулась — сотрясение мозга. Управляющей пришлось ей оплатить лечение и моральный ущерб», — рассказала Ирина Л.

Работой управляющих компаний Светлогорска заинтересовалась прокуратура. В деятельности ряда организаций она выявила нарушения законодательства в сфере городского ЖКХ в зимний период, их руководителей привлекут к ответственности.

«Установлено, что в нарушение жилищного законодательства, правил содержания общего имущества в многоквартирном доме в январе текущего года придомовая территория многоквартирных домов от снега фактически не очищалась, песчаной смесью не посыпалась, в связи с чем нарушены права и законные интересы граждан на комфортную городскую среду», — сообщают корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что скользкие дороги привели к всплеску ДТП в городе Калининграде. Только за утро местные жители запечатлели четыре аварии.