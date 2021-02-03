Калининградцам не продлят действие шенгенских виз из-за пандемии

Калининград, 3 февраля. Горожанам вряд ли продлят действие шенгенских виз из-за пандемии. Об этом рассказала руководитель регионального агентства по международным связям Алла Иванова.

«Вероятность, что визы будут продлены, достаточно низкая, мы не талон на масло. Визы действуют определенное время, а шансов для их продления достаточно мало. Однако раз вопрос на повестке такой присутствует, мы поинтересуемся у консульств, которые присутствуют на территории Калининградской области», — сообщила она в интервью радио «КП-Калининград».

Всем, кто имеет весомую причину для выезда за рубеж, Алла Иванова рекомендовала обращаться непосредственно в правительство РФ. ФАН выяснил, что в большинстве своем калининградцы и не ждут послаблений со стороны Польши.

«Решение польских властей логично. Я и не ожидала другого. Хорошо, если разрешат приезжать в принципе! Помню, как они отменили МПП, местное приграничное пересечение. Это произошло в один день! Я не удивлена», — пояснила корреспонденту ФАН местная жительница София Ш.

Она также рассказала, что не питает надежд относительно аналогичного решения со стороны Франции, к примеру. Шенгенская виза этой страны у нее также выходит.

Ранее ФАН сообщал, что на проблему пересечения границ в Калининграде пожаловались более трех тысяч человек. Многие из них лишись возможности общаться с родственниками из-за пандемии.