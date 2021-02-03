Калининградец избил соседа гантелью

Калининград, 3 февраля. 44-летнего местного жителя задержали полицейские из-за конфликта с соседом. Он ударил его гантелью по голове. Ссора произошла на бытовой почве.

К горожанину обратилась теща. Она пожаловалась, что ей предъявляют претензии из-за отказа помыть подъезд по графику. Житель захотел поговорить с ее обидчиком «по-мужски». Он взял с собой спортивный снаряд, который пустил в ход.

Переживший удар гантелью сосед госпитализирован в нейрохирургическое отделение, агрессора полицейские забрали в отдел. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Драчливый калининградец помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Ранее ФАН сообщал, что башкир убил нетрезвого соседа в тесном подъезде. Тот задел его плечом.