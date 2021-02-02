Мать-одиночка из Калининграда рассказала об участии в «Камеди Баттле» на ТНТ

Калининград, 2 февраля. Местная жительница Лера Круглик приняла участие в популярном шоу «Камеди Баттл» и попала на ТНТ. Она с юмором рассказала о своем разводе и опыте матери-одиночки, но продержаться на сцене ей удалось всего две с половиной минуты. По словам девушки, пройти в финал испытания ей помешал недостаток опыта выступлений перед камерами.

«На самом деле «Камеди Баттл» — это шоу больше не про юмор, а про стрессоустойчивость, и я вот эту борьбу со стрессом я не смогла пройти, потому что на самом деле это все очень волнительно. Одно дело, когда ты выступаешь перед любым зрителем, и у тебя есть возможность наблюдать этот «коннект» и как-то реагировать, а другое, когда ты стоишь перед огромным количеством камер, и они следят за каждым твоим шагом», — сообщила девушка корреспонденту телеканала «Каскад».

Ранее ФАН сообщал, что создатель «Дома-2» назвал перезапуск проекта на телеканале «Суббота!» полным провалом. Он объяснил, поему возрожденное реалити-шоу не продержится больше трех месяцев.