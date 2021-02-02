Калининградец хотел выманить у знакомого 1,2 млн рублей якобы для дачи взятки МВД

Калининград, 2 февраля. 28-летний горожанин узнал о разваливающейся семье знакомого, предложил ему дать взятку полиции в размере 1 млн 200 тысяч и попал в поле зрения УФСБ. Об этом корреспонденту ФАН рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

«Жена написала на мужа заявление в полицию, и в его отношении проводились оперативно-розыскные мероприятия, составлялись материалы доследственной проверки. Местный житель узнал, и решил на этом заработать фактически. Он предложил представителю мужчины, чтобы тот передал ему 1 млн 200 тысяч рублей, тогда якобы материала доследственной проверки не будет. Такова была наша первоначальная версия, поэтому мы возбудили дело по статье «Посредничество во взяточничестве», однако сейчас подозреваемый пояснил, что деньги никому передавать не собирался, а хотел оставить их себе», — сообщила Наталья Гацко корреспонденту ФАН.

Теперь действия калининградца будут квалифицироваться как мошенничество. Также ФАН рассказал, что подозреваемый получил от адвоката разводящегося местного жителя средства двумя частями, по 600 тысяч рублей. 27 января 2021 года на улице Сергеева в момент передачи второй части суммы его задержало УФСБ России по Калининградской области. Сейчас подозреваемый во взяточничестве находится под домашним арестом, куда был помещен по ходатайству работника Следственного комитета.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец зарезал знакомого после предложения выпить в социальных сетях. Он рассказал, что изначально не планировал убивать, однако взял с собой оружие.