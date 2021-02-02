Оформить загранпаспорт в калининградских МФЦ можно будет с помощью «Криптобиокабины»

Калининград, 2 февраля. В муниципальных МФЦ появятся новые сервисы. Об этом рассказывает руководитель государственного казенного учреждения Сергей Корягин. Там готовятся к выездному обслуживанию, а также оформлению биометрических загранпаспортов с помощью нового программного комплекса «Криптобиокабина».

«Криптобиокабина автоматически собирает необходимые данные заявителя. Гражданину потребуется выполнять только некоторые действия: сканировать отпечатки пальцев, документы, фотографироваться. Все данные пройдут необходимую проверку и после ее успешного завершения и изготовления документа загранпаспорт можно будет получить в МФЦ», – сообщает Корягин.

Прорабатывается вопрос открытия смарт-окон. Граждане получат самостоятельный доступ к функционалу электронных сервисов и документов, смогут регистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, распечатывать и сканировать документы, получать квалифицированные сертификаты электронной подписи.

Ранее ФАН сообщал, что в московских МФЦ посетителей встречает робот-диагност. Он измеряет давление, уровень сахара в крови, а также рассказывает о мерах безопасности в условиях пандемии коронавируса.