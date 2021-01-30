Калининградцы весь день публикуют фотографии необычных ДТП из-за морозов и снегопада

Калининград, 30 января. Скользкие дороги и снегопад спровоцировали множество ДТП в городе и области. Местные жители рассказывают о происшествиях в Сети.

Пассажирский автобус №103 столкнулся с внедорожником «Мазда CX5». Фотографию аварии разместили в паблике «Сообщество автомобилистов Калининграда и области». Очевидцы рассказывают, как все произошло.

«Стоял автобус, перед ним Mazda, а перед ней маршрутка. Как я понял, Mazda высаживала пассажира. Mazda включает левый поворот и начинает выруливать, пропускает машины, как вдруг на нее начинает двигаться автобус. Вот тут я уже не уверен, но мне показалось, что колеса у автобуса были заблокированы. Предположу, что водитель автобуса начал движение и подумал, что Mazda сейчас поедет, понимает, что нет, жмет на тормоз, и его начинает нести на машину. Далее я уже смотрел в зеркало заднего вида. Mazda складывается, и тащит ее на маршрутку, которая стоит впереди. В итоге автомобиль оказался зажатым между автобусом и маршруткой. На фото маршрутка уже отъехала, чтобы водитель Mazda мог выйти из машины», — говорят они.

На одной из улиц легковой автомобиль врезался с снегоуборочный трамвай. Случившееся называют «трамвайным террором».

«Калининградская трамвайная резня! А что будет, когда еще шестнадцать купят?» — шутят жители.

По словам некоторых горожан, дороги в регионе напоминают каток. Еще несколько фото аварий опубликовали в паблике «Типичный Калининград».

На еще одной заснеженной улице микроавтобус столкнулся с автомобилем марки «Ягуар». Последний оказался сильно поврежден.

В связи с многочисленными авариями Госавтоинспекция Калининградской области просит быть водителей быть осторожнее на дорогах.

«Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств: выбирайте скорость и стиль вождения с учетом погодных и метрологических условий. Соблюдайте безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего автомобиля», — говорят в ГИБДД.

Ранее ФАН сообщал о ДТП в Пензе с участием автомобиля «Почты России», грузовой фуры и легкового автомобиля. Авария оказалась серьезной.