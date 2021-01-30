Пенсионерка получила травмы из-за неаккуратной езды водителя автобуса в Калининграде

Калининград, 30 января. Женщина 63 лет упала во время поездки в автобусе и получила серьезные травмы. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе полиции.

32-летний водитель ехал по маршруту № 2 на Московском проспекте, двигался в направлении Ленинского проспекта и попал в ДТП.

«Госавтоинспекция напоминает пассажирам общественного транспорта: во время движения не перемещайтесь по салону, крепче держитесь за поручни, вставайте с посадочных мест только после полной остановки транспортного средства», — говорят в пресс-службе.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 2599 случаев несоблюдения правил дорожного движения. Пешеходы нарушили их 39 раз, 11 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда переходов, 11 человек находилось за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде пожилой водитель не справился с управлением и въехал в дерево. Он умер на месте.