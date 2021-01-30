Под Калининградом стреляют по кошкам и собакам из пневматического ружья

Калининград, 30 января. В областном городе Балтийске местные жители жалуются на неизвестного, который стреляет по кошкам и собакам из пневматического ружья. Они опубликовали предупреждение для владельцев животных в одном из местных популярных пабликов.

«Будьте осторожны, уже не первый пациент с пулевым ранением за последнее время с улицы Советской!» — сообщают горожане со ссылкой на группу городского ветеринарного кабинета.

Из-за стрелка пострадал ни в чем не повинный кот. Питомца чуть не убили, о чем ФАН рассказала его хозяйка.

«Нашему коту попали в голову, еле выходили! Увидели не сразу. Он перестал кушать, потом распухла голова, и мы заметили ранение с ровными от дроби краями. Рана была глубокая. Лечили долго. Сразу подумали, что кота подстрелили. Это происходит систематически в нашем районе. Скорее всего, палят сверху из общежития, у нас только одно такое здание. Здесь везде частные дома», — рассказала пострадавшая корреспонденту ФАН.

В полицию она не обращалась, но, по словам юриста Глеба Подъяблонского, на сегодняшний день жестокое обращение с животными сурово карается законом.

«Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на такой же срок, либо арестом на шесть месяцев вплоть до лишения свободы на три года», — рассказал эксперт ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в доме одного из жителей Пензенской области были обнаружены животные из Красной книги. Зоозащитники уверены, что они содержатся в неподобающих условиях.