Коронавирусом за сутки заболело 192 человека в Калининграде

Калининград, 30 января. 192 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в регионе. 161 из них в структуре ОРВИ, 27 пневмонии, четверо горожан не имеют симптомов.

Среди заболевших:

— 68 пенсионеров, в том числе 44 старше 65 лет;

— пять медиков;

— восемь занятых в промышленности;

— девять сотрудников образовательных учреждений;

— 14 сотрудников транспортных предприятий, в том числе водителей;

— семь продавцов и официантов;

— работник пищевой промышленности;

— пять служащих банков;

— трое трудящихся в организациях сферы культуры и досуга;

— вахтовик;

— охранник;

— 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

— кадр предприятия сельского хозяйства;

— сотрудник санатория;

— девять учащихся школ;

— студент БФУ;

— шесть воспитанников детских садов;

— двое детей до 3 лет;

— 21 неработающий.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 30 января на COVID-19 в Калининградской области обследовано 515 790 человек, выявлено 23 890 случаев заражения. 21 076 горожан выздоровели, умерли 223. Под медицинским наблюдением остаются 10 782 человека.