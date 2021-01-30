Коронавирусом за сутки заболело 192 человека в Калининграде

Калининград, 30 января. 192 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в регионе. 161 из них в структуре ОРВИ, 27 пневмонии, четверо горожан не имеют симптомов.
Среди заболевших:
— 68 пенсионеров, в том числе 44 старше 65 лет;
— пять медиков;
— восемь занятых в промышленности;
— девять сотрудников образовательных учреждений;
— 14 сотрудников транспортных предприятий, в том числе водителей;
— семь продавцов и официантов;
— работник пищевой промышленности;
— пять служащих банков;
— трое трудящихся в организациях сферы культуры и досуга;
— вахтовик;
— охранник;
— 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
— кадр предприятия сельского хозяйства;
— сотрудник санатория;
— девять учащихся школ;
— студент БФУ;
— шесть воспитанников детских садов;
— двое детей до 3 лет;
— 21 неработающий.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, к 30 января на COVID-19 в Калининградской области обследовано 515 790 человек, выявлено 23 890 случаев заражения. 21 076 горожан выздоровели, умерли 223. Под медицинским наблюдением остаются 10 782 человека.