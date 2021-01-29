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Калининградские лебеди поразили жителей умением ходить строевым шагом

Калининградские лебеди поразили жителей умением ходить строевым шагом

Калининград, 29 января. Лебеди в областном городе Балтийске начали шагать строем. Их снял на видео местный житель. Он опубликовал запись в одном из популярных пабликов «ВКонтакте». 

«Марш-марш левой, марш-марш правой», — комментируют происходящее балтийцы. 

«Даже птицы ходят маршем в Балтийске. Молодцы, хорошо офицеры учат!» — шутят о пернатых. 

«Они идут к пандусу, где можно спуститься в воду, около гостиницы», — проясняют происходящее горожане.

Калининградские лебеди поразили жителей умением ходить строевым шагом

Ранее ФАН рассказывал о гибели девяти величественных птиц. Лебеди умерли от голода из-за наступивших в регионе морозов.

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