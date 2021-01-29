Калининградские лебеди поразили жителей умением ходить строевым шагом

Калининград, 29 января. Лебеди в областном городе Балтийске начали шагать строем. Их снял на видео местный житель. Он опубликовал запись в одном из популярных пабликов «ВКонтакте».

«Марш-марш левой, марш-марш правой», — комментируют происходящее балтийцы. «Даже птицы ходят маршем в Балтийске. Молодцы, хорошо офицеры учат!» — шутят о пернатых. «Они идут к пандусу, где можно спуститься в воду, около гостиницы», — проясняют происходящее горожане.

Ранее ФАН рассказывал о гибели девяти величественных птиц. Лебеди умерли от голода из-за наступивших в регионе морозов.