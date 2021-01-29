В Калининградской области за год планируют построить девять детских садов и школу

Калининград, 29 января. В наступившем году в янтарном крае появятся девять детских садов и школа. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов в рамках инспекции стройплощадок будущих учреждений, возводящихся по нацпроекту «Демография». К вводу в эксплуатацию готовится школа на Рассветной, которая должна стать самой большой в регионе. Она рассчитана на 1 725 мест и готова более чем на 55%. Частично построены два детских сада, хоть на одном и не хватает рабочих рук.

«Строительство объектов образования на постоянном личном контроле. В этом году мы должны построить девять детских садов, четыре в области и пять в Калининграде, и ввести в строй школу. Министр образования Светлана Трусенева ездила на консультации в федеральное министерство, и мы примем участие во всех конкурсах по строительству школ и детских садов как по государственно-частному партнерству, так и в рамках нацпроекта «Образование» », – рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее ФАН сообщал, что глава региона запретил местным властям вводить ограничение на поездки в общественном транспорте для пенсионеров. Вместо этого он намерен реорганизовать работу «Гортранса».