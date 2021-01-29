Антон Алиханов вернет пенсионерам неограниченное количество поездок на транспорте

Калининград, 29 января. Губернатор Антон Алиханов поручил проверить «Гортранс» из-за ограничения количества поездок для пенсионеров по льготным картам «Волна Балтики». Об этом ФАН сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Он заявил, что не даст в обиду пожилых людей.

«Не надо пенсионеров обижать, и я не дам их обижать. Я понимаю, что у города есть финансовые сложности. Они пытаются тришкин кафтан на себя натянуть так, чтобы нигде ничего, извините, не выглядывало. Если не хватает, значит, мы им отрежем кусочек материи, я городу помогу. По поводу пенсионеров я считаю, что когда мы наладим свою работу внутри, тогда и надо говорить о каких-то оптимизациях за счет людей. Пока ты не сделал работу процессы не выстроил правильно, на закупках не сэкономил все, что считаешь возможным сэкономить, не трогай людей, особенно, если это люди, которые заслужили своим жизненным путем правильного отношения и поддержки», — заявил глава региона.

Антон Алиханов также принял решение оптимизировать работу «Гортранса» в сторону экономии денежных средств и посоветовал преждевременно не заглядывать в кошельки горожан.

«У нас в этом связи принято решение о том, что мы направляем комплексную проверку в «Гортранс», чтобы найти эти резервы и там оптимизировать работу. Это первое. Второе, не менее важное, это поручение министерству экономики, промышленности и торговли, они отвечают у нас за проект по производительности труда, у нас есть региональный центр, и мы будем работать с тем же «Гортрансом» с точки зрения оптимизации процесса внутри, чтобы обеспечить качественную работу самого предприятия и экономию ресурсов, денежных средств, дабы прекратить уже смотреть в сторону кошельков горожан ну хотя бы на какое-то время», — рассказал губернатор Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что в регионе прошло совещание, на котором полиция отчиталась перед Антоном Алихановым по итогам работы за год. В янтарном крае было выявлено 117 коррупционных преступлений.