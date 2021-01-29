Полицейских, в чьей камере обварился человек, посадили на 2 и 2,6 года в Калининграде

Калининград, 29 января. Полицейских, которые задержали местного жителя Ивана Вшивкова за мелкое хулиганство и оставили на полтора часа в камере с подтекающей от кипятка батареей, признали виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и посадили на 2 и 2, 6 года.

«Плебух и Иванов взяты под стражу в зале суда и в качестве дополнительного вида наказания лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

В расследовании уголовного дела и получении ряда доказательств помогла оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД России по Калининградской области.

«Следствием допрошено большое количество свидетелей, детально изучены видеозаписи с камер наблюдения, проведены очные ставки, изъята и изучена служебная документация, регламентирующая деятельность отдела УМВД, а также получены заключения судебных экспертиз», — добавляет Гацко.

Ранее ФАН сообщал, что старший оперативный дежурный Александр Иванов признал свою вину в гибели калининградца Ивана Вшивкова. Он рассказал, что не помог задержанному, потому что рассчитывал на своего руководителя, начальника смены дежурной части отдела полиции Николая Плебуха, занимавшегося ликвидацией чрезвычайной ситуации.