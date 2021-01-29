Количество летальных случаев коронавируса увеличилось до 223 в Калининграде

Калининград, 29 января. 195 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки зарегистрировано в Калининграде. Из них 159 в структуре ОРВИ, 32 пневмонии, четверо горожан переносят заболевание бессимптомно. Количество летальных случаев увеличилось до 223.
Среди заразившихся:
— 66 пенсионеров;
— восемь медиков;
— 11 занятых на производствах;
— три сотрудника образовательных учреждений;
— 16 трудящихся на транспортных предприятиях, в том числе водители;
— 13 продавцов и официантов;
— семь занятых в пищевой промышленности;
— четверо работающих в сельском хозяйстве;
— двое банковских служащих;
— кадр организации по оказанию телекоммуникационных услуг;
— сотрудник санатория;
— 39 индивидуальных предпринимателей и иных занятых очно;
— учащийся школы;
— два студента;
— 21 неработающий.
К 29 января на COVID-19 в Калининградской области обследовано 513 730 человек, выявлено 23 698 случаев инфицирования коронавирусом. 20 888 человек выздоровело, умерло 223. Под медицинским наблюдением остаются 10 781 горожан.