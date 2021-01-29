Количество летальных случаев коронавируса увеличилось до 223 в Калининграде

Калининград, 29 января. 195 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки зарегистрировано в Калининграде. Из них 159 в структуре ОРВИ, 32 пневмонии, четверо горожан переносят заболевание бессимптомно. Количество летальных случаев увеличилось до 223.

Среди заразившихся:

— 66 пенсионеров;

— восемь медиков;

— 11 занятых на производствах;

— три сотрудника образовательных учреждений;

— 16 трудящихся на транспортных предприятиях, в том числе водители;

— 13 продавцов и официантов;

— семь занятых в пищевой промышленности;

— четверо работающих в сельском хозяйстве;

— двое банковских служащих;

— кадр организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

— сотрудник санатория;

— 39 индивидуальных предпринимателей и иных занятых очно;

— учащийся школы;

— два студента;

— 21 неработающий.

К 29 января на COVID-19 в Калининградской области обследовано 513 730 человек, выявлено 23 698 случаев инфицирования коронавирусом. 20 888 человек выздоровело, умерло 223. Под медицинским наблюдением остаются 10 781 горожан.