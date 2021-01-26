Тело молодого мужчины без ссадин и царапин обнаружено у склада в Калининграде

Калининград, 26 января. На одном из складских помещений по улице Камской было обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Об этом корреспонденту ФАН сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. Она рассказала, что мужчина ночевал в машине неподалеку. Его нашел коллега.

«При визуальном осмотре трупа не было обнаружено ни ссадин, ни царапин, ни переломов, ни порезов, ни каких-либо других повреждений, указывающих на насильственный характер смерти», — говорит Гацко.

По ее словам, точную причину гибели горожанина позволит установить судебно-медицинская экспертиза. На складе он работал.

Ранее ФАН сообщал о смерти человека на Ялтинской улице. Его зарезали случайные собутыльники.