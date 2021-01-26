Сбежавшую из дома 15-летнюю девушку ищут в Калининграде

Калининград, 26 января. В янтарном крае пропала без вести 15-летняя София Васильевна Клявина. Об этом ФАН сообщили в поисково-спасательной отряде «Запад».

Девочка проживает в поселке Орловка Гурьевского городского округа Калининградской области. На вид ей 17-18 лет, рост около 167 см. Она плотного телосложения со светлыми, убранными в хвост волосами. В момент исчезновения была одета в темно-зеленую укороченную куртку, черные брюки с серыми полосками и серебристые спортивные полуботинки. Ушла из дома 23 января в 14:00. Местные жители рассказали корреспонденту ФАН: ребенок производит странное впечатление.

«Девочка много врет, на ходу сочиняет. Пьет алкоголь, ну и так далее. В прошлый раз с подругой сбегала. Говорит, что у нее дома скандалы с мамой какие-то. Ее уже находили в Гурьевске, если я не ошибаюсь, одна часто пропадает», — сообщила Екатерина Е.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» пояснила ФАН, что информацию о Софии Клявиной получила из отделения по делам несовершеннолетних без каких-либо дополнительных подробностей.