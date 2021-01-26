Двое жителей Калининграда убили случайного собутыльника и получили 14 и 15 лет тюрьмы

Калининград, 26 января. 28-летнего Романа Дорика и 24-летнего Романа Шумакова признали виновными в убийстве случайного знакомого в рамках пункта «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Об этом ФАН рассказали в Следственном комитете.

В ночь на 27 декабря 2019 года пьяные подсудимые познакомились с 36-летний мужчиной, который возвращался домой с корпоративной вечеринки. Они отдыхали, выпивали с ним, а потом решили поехать в Багратионовский район. Потерпевший вмешался в управление транспортным средством и был убит. Дорик и Шумаков нанесли ему более 30-ти ударов кулаками и ногами по голове, телу, а потом задушили и закопали неподалеку.

«На стадии предварительного следствия Шумаков вину в совершенном преступлении признал в полном объеме и изобличил Дорика, категорически отрицавшего причастность к преступлению, в соучастии в убийстве. Однако в ходе судебного следствия от своих показаний Шумаков отказался и вину признал частично, сообщив суду, что убил потерпевшего единолично без участия Дорика», — рассказала ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Несмотря на это, следователям удалось собрать достаточный объем неопровержимых доказательств, подтверждающих вину обоих мужчин в совершении убийства. Роману Дорику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год, Роман Шумаков получил аналогичный приговор сроком в 14 лет. Оба преступника возместят моральный вред родственникам погибшего в размере 3,5 млн рублей.