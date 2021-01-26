Пожилой водитель в Калининградской области въехал в дерево и умер на месте

Калининград, 26 января. Ранним утром, в 6 часов 40 минут произошло ДТП на дороге «Калининград — Крылово», которая ведет в областной город Правдинск. Погиб человек. О подробностях произошедшего рассказали в ГИБДД.

«Автомобиль «Рено» следовал под управлением 55-летнего водителя, который на прямом участке дороги не справился с управлением, совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения», — сообщают представители ведомства в Instagram.

Водитель «Рено» погиб на месте, его 55-летний пассажир пострадал. По факту случившегося проводится проверка. Уже известно, что на задней оси автомобиля были установлены летние шины.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям соблюдать правила дорожного движения, а в зимний период использовать только качественную сезонную резину и не экономить на своей безопасности.

«Движение на лысой резине крайне опасно и порой приводит к печальным последствиям», — предупреждают в ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками ведомства выявлено 2182 нарушения правил дорожного движения. 56 раз на этом были пойманы пешеходы, неправильно переезжали переходы 22 водителя. Они привлечены за это к административной ответственности. Также за сутки было задержано 7 нетрезвых водителей, двое из них управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно.

Ранее ФАН рассказывал о пожилом водителе, который въехал в толпу под Калининградом. Мужичина сообщил, что перепутал педали.