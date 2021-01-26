Оперштаб Калининградской области раскрыл новую статистику заражений коронавирусом

Калининград, 26 января. За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом ФАН сообщили в региональном оперштабе. 171 человек заболел ОРВИ, 11 пневмонией, 10 переносили заболевание бессимптомно.
С начала пандемии в регионе обнаружено 23115 случаев заражения.
Среди подхвативших коронавирус:
— 57 пенсионеров;
— девять медиков;
— трое охранников;
— девять работающих в промышленности;
— четыре сотрудника образовательных учреждений;
— семь занятых на транспортных предприятиях, в том числе водителей;
— 18 продавцов и официантов;
— три сотрудника пищевого производства;
— шесть кадров сферы ЖКХ;
— один задействованный на предприятии сельского хозяйства;
— шесть служащих банков, юридических и нотариальных контор;
— трое занятых в организациях культуры и досуга;
— 34 индивидуальных предпринимателя и других трудящихся;
— шесть учащихся школ;
— три студента;
— 23 неработающих.
С начала пандемии в Калининградской области умерло 215 человек.