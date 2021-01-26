Оперштаб Калининградской области раскрыл новую статистику заражений коронавирусом

Калининград, 26 января. За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом ФАН сообщили в региональном оперштабе. 171 человек заболел ОРВИ, 11 пневмонией, 10 переносили заболевание бессимптомно.

С начала пандемии в регионе обнаружено 23115 случаев заражения.

Среди подхвативших коронавирус:

— 57 пенсионеров;

— девять медиков;

— трое охранников;

— девять работающих в промышленности;

— четыре сотрудника образовательных учреждений;

— семь занятых на транспортных предприятиях, в том числе водителей;

— 18 продавцов и официантов;

— три сотрудника пищевого производства;

— шесть кадров сферы ЖКХ;

— один задействованный на предприятии сельского хозяйства;

— шесть служащих банков, юридических и нотариальных контор;

— трое занятых в организациях культуры и досуга;

— 34 индивидуальных предпринимателя и других трудящихся;

— шесть учащихся школ;

— три студента;

— 23 неработающих.

С начала пандемии в Калининградской области умерло 215 человек.