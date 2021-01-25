В Калининграде полицейский признал вину в смерти обварившегося в его камере

Калининград, 25 января. Уволенный оперативный дежурный полиции Александр Иванов признался, что калининградец обварился в находящейся неподалеку от него камере из-за его халатного отношения. Об этом он рассказал в суде.

Бывший работник МВД принес извинения родственникам погибшего и сообщил, что надеялся на своего начальника Николая Плебуха, который также обвиняется по этому делу. Обвиняемый даже не отложил будничную задачу ради спасения задержанного.

«Я понимаю, что в той ситуации действовал неправильно и халатно отнесся. Но сделал я так, потому что рассчитывал на своего руководителя, который занимался ликвидацией чрезвычайной ситуации», — приводит слова Иванова «КП-Калининград».

Напомним, молодой мужчина Иван Вшивков погиб в Калининграде после задержания за мелкое хулиганство. По версии Следственного комитета, полицейские знали, что в камере взятого ими под стражу человека есть протечка кипятка, но держали его в ней 30 минут. Органами заведено уголовное дело о халатности по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Двух полицейских уволили, семь других сотрудников дежурной части этого отдела полиции получили предупреждения «о неполном соответствии занимаемым должностям». Против начальника Плебуха и его подчиненного Иванова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).